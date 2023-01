Covid | “In Cina non risultano nuove varianti | i nostri vaccini danno buona protezione”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 gennaio 2023) “In base alle informazioni disponibili sinora, innon sono state rilevatedel virus SARS-CoV-2 rispetto a quelle che al momento stanno circolando negli Stati Uniti e in Europa. Iche abbiamo a disposizione, quindi, riescono a fornirci una: è importante fare la quarta dose, soprattutto per gli anziani e i fragili, ma più in generale per tutti”. Così la dottoressa Ariela Benigni, dell’istituto Mario Negri, traccia il punto della situazione sulla pandemia da-19. Dottoressa Benigni, siamo pronti per affrontare un eventuale aumento dei contagi? Bisogna capire se il virus muterà ancora e come. Legeneralmente emergono nei paesi dove il virus circola molto e la popolazione è poco immunizzata, per ...