Covid | Gimbe | da quattro settimane più di 100 morti al giorno - Cronaca - quotidiano net

TGCOM

L'ultimo monitoraggio: i decessi hanno segnato un ulteriore aumento del 9,8%. Risalgono anche i contagi: +11,4%Nel dettaglio: Monitoraggio: i nuovi casi crescono in 14 Regioni 'Sul fronte dei nuovi casi settimanali - dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione- si registra un aumento ... Covid, Gimbe: in Italia aumentano di nuovo i contagi e i decessi Aumentano i casi di Coronavirus in Sicilia. Come previsto dagli esperti, cominciano a vedersi gli effetti delle feste natalizie. Nell’ultimo bollettino diffuso sa Gimbe, nella settimana 30 dicembre – ...La curva dei casi di Covid-19 risale in Italia. I dati della Fondazione Gimbe della settimana dal 30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023.