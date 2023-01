Covid | Ecdc | Xbb 1 5 può far aumentare casi anche in Europa ma non a gennaio

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) - La sottovariante Omicron Xbb.1.5, ribattezzata 'Kraken', ha la potenzialità di "farinma non a, poiché è attualmente presente solo a livelli molto bassi". E' la conclusione dell'aggiornamento pubblicato oggi dall', l'European Centre for Disease Prevention and Control, dedicato proprio a Xbb.1.5 "che - ricordano gli specialisti infettivologi dell'- non è associata a una maggiore riduzione della neutralizzazione da parte dei vaccinati e dei guariti rispetto a Xbb.1". Mentre il vantaggio di "Xbb.1.5 rispetto a Xbb.1 potrebbe essere causato da un aumento della trasmissibilità intrinseca", precisano. Ad oggi "sono 4.770 le sequenze depositate in Gisaid EpiCoV appartenenti a Xbb.1.5 con il ...

Quotidiano Sanità

...ha la potenzialità di "far aumentare i casiin Europa ma non a gennaio, poiché è attualmente presente solo a livelli molto bassi". E' la conclusione dell'aggiornamento pubblicato oggi dall',...Secondo l'potrebbe determinare un aumento dei casi di- 19 anche in Europa, ma non entro il prossimo mese perché la circolazione della variante è ancora limitata. Più in generale, l'... Covid. Ecdc: “La sotto variante Kraken potrebbe far crescere i casi in ... In Europa cresce la preoccupazione per Kraken, la nuova variante Covid. Ecco cosa sappiamo sul tasso di aggressività e sull'efficacia dei vaccini ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie di oggi. Gimbe: in aumento contagi (+11,4%) e decessi (+9,8%). LIVE ...