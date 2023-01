(Di lunedì 9 gennaio 2023) E' quanto emerge dal monitoraggio della Fondazionerelativo alla settimana 30 dicembre 2022-5 gennaio 2023. Aumentano, inoltre, i nuovi casi (135.977 a fronte dei 122.099 della settimana precedente), mentre sono in calo gli attualmente positivi, le persone in isolamento domiciliare e i ricoveri con sintomi. Stabili, invece, le terapie intensive. La Cina intanto ha revocato le misure di quarantena per chi entra nel Paese e riaperto il confine con Hong Kong, dopo quasi tre anni di linea dura contro il-19

Sky Tg24

Si tratta di farmaci già ricercatissimi a causa della nuova ondata del: farmaci introvabili Il dato è evidente: la forma 'lieve' del coronavirus è curata per lo più a casa ...... anche l'sta facendo impennare i consumi, ma in questo caso dei farmaci antinfiammatori e antipiretici. Che però sono già ricercatissimi a causa della nuova ondata del, curato per lo ... Covid e influenza, le news. Gimbe: in aumento contagi (+11,4%) e decessi (+9,8%). LIVE Il 2023 inizia con il segno “+” per il Covid. A certificarlo il nuovo rapporto Gimbe che rileva nella settimana 30 dicembre 2022-5 gennaio 2023, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (135 ...Raffica di disagi all’ospedale di Cona, il personale finisce nel mirino. L’Ausl: "Forte afflusso dopo i festivi, pesa anche la riconversione dei letti Covid" ...