Leggi su formiche

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Una serie di importanti accademicista affrontando un’ondata di critiche a causa di alcunisu come ilpossa aiutare a combattere il-19. A quanto pare, mentre il Paese è alle prese con una tragica situazione epidemica, alcuni eminentiosi avrebbero dedicato tempo e risorse per tale ricerca a sfondo ideologico. Il problema non è naturalmente lo sperpero di risorse, ma l’effetto che questo tipo di attività ottiene nella popolazione, rischiando di aumentarne il risentimento. Oltre a non produrre significativi contributi al dibattito sulle politiche pubbliche. Uno dei progetti più discussi, finanziato dal Fondo nazionale per le scienze sociali della Cina, si è concentrato sulloo del “grande spirito di lotta contro il-19”. Il ...