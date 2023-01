Costacurta | Ho visto un Napoli impreciso | anche se alla fine sono sempre gli azzurri a fare la partita

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Alessandro, ex difensore del Milan, ha parlato a Sky Sport durante "Sky Calcio Club", ecco le sue dichiarazioni: "Da parte mia houn, soprattutto da parti di alcuni giocatori chiave come Di Lorenzo. Ilnon è riuscito a dominare la, almeno fino all'espulsione della Sampdoria, poi è chiaro cheilla. Rigore? Davvero non ci arrivo, Murru stava controllando la p. È il VAR che richiama Abisso, ma non so spiegarmelo".

CalcioNapoli24

