La Gazzetta dello Sport

Il timore è cherallenti un'altra volta. Che la sua tabella di marcia si blocchi nuovamente. Ed è evidente che, di fronte a un giocatore che non riesce a trovare stabilità e continuità, anche ...... per quanto Lazio, Roma e Atalanta non sembrino ancoracontinue. Ma poi ovviamente gli interrogativi più grossi in questo momento sono relativi a. Inter, la società delusa da: la ... Così Lukaku non è da Inter, ora il club si interroga: il prestito bis è in discussione