(Di lunedì 9 gennaio 2023) Twitter, Telegram e TikTok sono stati per settimane il luogo in cui si organizzava l'assalto ai palazzi del potere di Brasilia. I ricercatori nondubbi: effetto delle nuove politiche sui contenuti. La Corte Suprema del: stop alla propaganda eversiva

la Repubblica

Incinta o no Un dilemma che ormai punta i fari su Federica Pellegrini . E lei come risponde con ironia. Nel corso delle loro recenti vacanze alle Maldive , Federica e il neo marito Matteo Giunta ...Acqua alta anche all'esterno dell'impianto sportivo,come allagato è il viale che porta al ... Lo ha scritto attraverso il suo profilol'ex sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, nel ... Così i social hanno contribuito a scatenare i disordini in Brasile