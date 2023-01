Così Benedetto XVI evitò lo scontro tra Papi

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Caro direttore, per dirla scherzosamente alla romana è proprio il caso di esclamare: «Da che pulpito vien la predica»… Archiviate le esequie diXVI Papa Francesco torna il «pastore gaucho» che lapidariamente condanna: «Il chiacchiericcio è un'arma letale, uccide l'amore, la società, la fraternità». Con ogni probabilità, si riferiva al libro di Monsignor Georg Gänswein e Saverio Gaeta, «Nient'altro che la verità» edito da Piemme, del quale Il Tempo pubblica qualche estratto su massoneria, gestione del potere e le polemiche attorno al Cardinal Sarah. Il chiacchiericcio è un tema ricorrente per Francesco, forse perché il suo pontificato nacque proprio su una cassa di pettegolezzi alla base di Vatileaks 1, un processo interno, di giustizia sommaria, compiuto interrogando cardinali, vescovi e dignitari di Curia che mai hanno potuto vedere la trascrizione delle ...

A proposito delle quali, molto si è discusso per negare (perchési fa da noi) la somiglianza di quella vicenda con l'altra (identica, direi) di Celestino V, Pietro da Morrone , che dopo essere ...... di cui sono stati rispettivamente testimoni e arteficie Francesco Se il primo sembra ... non il celibato ecclesiastico, non il sacerdozio femminile, non in genere tutti i temi perdire ... Così l'ultimo Papa "europeo" parlava alla Chiesa. E al mondo