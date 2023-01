Cos’è la DeathList e quali sono i vip ‘candidati’ alla lista della morte 2023

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 9 gennaio 2023)i personaggi famosi che potrebbero morire in questoappena cominciato? Anche quest’anno a fare questa inquietanteci ha pensato il sito, che dal 1987 pubblica i nomi dei vip “destinati” a lasciarci entro un anno. Si tratta, ormai, di una tradizione lanciata negli anni ‘Ottanta da un gruppo di studenti di Warwick, in Inghilterra, che ha però subito, nel corso del tempo, diverse modifiche. A esempio, tutti i personaggi inseriti indevono essere obbligatoriamente molto famosi e solo 25 di loro posessere inseriti in elenco per due anni di fila. Dal celebre co-protagonista di Mary Poppins Dick Van Dyke all’iconica cantante Tina Turner, ecco tutti nomi presenti nella (lunghissima)di quest’anno. L'articolo ...