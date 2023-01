Cosa succede ai prezzi di benzina e diesel e perché finanza e procura indagano

Il Foglio

2023 - 01 - 09 06:06:20 Meloni: "Attacco inaccettabile" 'Quanto accade in Brasile non può lasciarci indifferenti. Le immagini dell'irruzione nelle sedi istituzionali sono inaccettabili e incompatibili ...Scontri ieri a , capitale del , dove i sostenitori dell'ex presidente Jair hanno violato la sicurezza del Congresso, dei ministeri e del palazzo presidenziale. Il nuovo presidente, Luiz Inacio da ... Obbligo di Pos e marcia indietro del governo. E ora cosa succede In Italia le doc esistono dagli anni Sessanta, tutti ne hanno sentito parlare ma restano sempre circondate da un alone di confusione ...Tina Cipollari ha fatto la sua Scelta, e sarebbe pronta a ripetere il grande passo. Ecco cosa è trapelato dell'opinionista di Uomini e Donne.