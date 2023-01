“Cosa mi hanno fatto a Mediaset” Alessia Marcuzzi imbarazza il Biscione | la verità sull’addio

(Di lunedì 9 gennaio 2023)torna in tv dopo anni di assenza, per ricominciare ha scelto la Rai. Il suo nuovo programma, boomerissima, partirà ufficialmente domani su Rai 2. Scritto e condotto da lei metterà per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomers, ovvero i vip che, come la conduttrice,amato molto gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, ovvero influencers cheinvece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio. Un momento molto stimolante perche, nel corso di un’intervista, non nasconde l’emozione raccontando il motivo del suo addio a. “È la prima volta che scrivo e conduco un programma cucendolo su me stessa. In Rai ho trovato grande accoglienza da parte di tutti e tanto amore, una protezione che mi ha ...

