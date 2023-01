Cosa c’è dietro il bilaterale tra Meloni e Kishida La versione di Forchielli

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il primo ministro giapponese Fumiosarà in Italia martedì 10 gennaio per incontrare il presidente del Consiglio Giorgia. La tappa romana – la seconda del tour dei Paesi G7 di cui il Giappone detiene la presidenza – vedrà una serie di dossier sul tavolo. In primis i due discuteranno dell’interconnessione tra euro-atlantico e indo-pacifico, di come l’aggressione russa dell’Ucraina interessi il secondo quadrante e di come l’assertività cinese ponga seri rischi di sicurezza nel primo. Una situazione che si inserisce nel più ampio confronto tra democrazie e autocrazie, con la Cina potenza revisionista per eccellenza di questo secolo, che con la continua minaccia di invasione di Taiwan mette in pericolo le catene globali di approvvigionamento. L’ufficio del primo ministro nipponico ha comunicato che Tokyo “intende confermare la cooperazione ...