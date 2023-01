Coppa Italia Primavera 2022 2023 | ottavi di finale | calendario | programma | date | orari e diretta tv

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Tutto pronto per glididella: ecco di seguito il, le, glie le informazioni sutv e streaming. Le sfide saranno spalmate su due giornate, per la precisione martedì 10 e mercoledì 11 gennaio. Le sfide valide per glidi, che mettono un posto in palio per i quarti, sono Roma-Lecce, Fiorentina-Ascoli, Juventus-Napoli, Sassuolo-Genoa, Cagliari-Torino, Atalanta-Frosinone, Inter-Hellas Verona e Sampdoria. Gli incontri non saranno visibili intv né streaming in quanto nessuna emittente ha acquistato i ...

Sport Mediaset

I rossoneri, che affronteranno il Torino negli ottavi di finale dimercoledì 11 gennaio a San Siro e che nel prossimo turno di campionato, sabato 14 alle 18, giocheranno a Lecce , sono ...Martedì, infatti, arriva il Parma a 'San Siro' per gli ottavi di finale di. Pericolo Premier per Marotta e InzaghiDomenica, invece, appuntamento per la diciottesima giornata del ... Coppa Italia 2022-2023: in esclusiva assoluta gli ottavi di finale - Sportmediaset Daniele Paterna è stato designato per dirigere l'esordio stagionale della Fiorentina in Coppa Italia, dove affronterà la Sampdoria. L'arbitro della sezione di Teramo non ha ...Proprio oggi, nel giorno del 123esimo compleanno della Lazio, è in uscita "Sei sempre la più bella". Si tratta di un libro che raccoglie in 441 pagine le cinquanta ...