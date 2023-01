Coppa Italia | Pioli ritrova Messias Per Origi ancora lavoro a parte

L'occasione già domani col Parma in: 'Volevamo dare continuità alla vittoria col Napoli - le parole dell'ex Milan a Sportmediaset - . L'episodio di Sacchi è stato importante ai fini del ...Oggi il brasiliano ha svolto tutto l'allenamento in gruppo e sarà quindi convocato per gli ottavi dicontro il Torino in programma mercoledì a San Siro (ore 21). Acciacchi E' una buona ...Con il balzo in avanti di Federica Brignone, l'Italia è in piena corsa per il podio finale ma ... Lunedì 9 Gennaio, 15:30 Tre azzurre nelle prime sette della classifica generale di una Coppa del Mondo ...Non trova pace Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter, dopo la partita contro il Monza ha accusato un un nuovo problema fisico che lo terrà fuori almeno per la partita di Coppa ...