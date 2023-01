Coppa Italia | ottavi di finale | tutte le big favorite Si parte con Inter-Parma | nerazzurri a 1 | 21

Fcinternews.it

La Juventus Women domenica 8 gennaio ha vinto per 4 - 1 a Brescia e conquistato i quarti di finale dellaFemminile . Non è stata una gara facile per le bianconere, che dopo essere passate in vantaggio con Pfattner al 14' del primo tempo, non accelerano e, pur non correndo nessun rischio, ...Bilbao - Osasuna 0 - 0 CALCIO -21:00 Inter - Parma BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Monaco - Olympiacos 19:00 Crvena Zvezda - Real Madrid 20:00 Berlin - Milano Visualizza Euroleague BASKET - ... Sky - Handanovic, lo stop sarà breve. Niente Coppa Italia per Barella e Calhanoglu Il brasiliano è tornato ad allenarsi in gruppo e ci sarà in Coppa Italia contro il Torino di Juric. Il belga invece non è ancora pronto ...Ritorna la Coppa Italia e lo fa con gli ottavi di finale che come sempre si giocano in gara secca. Ad aprire le danze sarà l'Inter contro il Parma, una delle due squadre di B ...