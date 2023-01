Coppa Italia | domani c’è Inter-Parma | le probabili formazioni

Milan News

In qualche pupilla del clan deve essere riemersa la visione di qualche finale didei campioni. Ma è normale in un paese non normale come l'farsi ancora queste domande Forse no.Commenta per primo Buone notizie dall'infermeria di Milanello Quanto meno due speranze, quelle che Stefano Pioli sta coltivando in queste ore in vista della sfida di mercoledì sera dicontro il Torino. L'allenatore rossonero spera di recuperare infatti sia Divock Origi , fondamentale per dare un cambio a Giroud più consistente di De Ketelaere, sia Junior Messias , ... Milan, i prossimi impegni: inizia la Coppa Italia, poi la prima di tre trasferte La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023 si accinge a fare tappa in quel di Flachau (Austria) per uno degli appuntamenti più iconici del proprio calendario, ovvero lo slalom in notturna sulla p ...Il primo posticipo della 17^ giornata è Verona-Cremonese, altro scontro salvezza del weekend. Le due squadre scendono in campo lunedì 9 gennaio. Orario di Verona-Cremonese e dove vederla in tv o in st ...