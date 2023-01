Consip | Romeo assolto dall’accusa di turbativa del maxi-appalto Fm4 Ma nell’altro filone è stato condannato per corruzione

(Di lunedì 9 gennaio 2023) L’imprenditore Alfredo“perché il fatto non sussiste”did’asta nell’ambito della garaFm4. Lo ha deciso l’ottava sezione penale del Tribunale di Roma, che ha fatto cadere le accuse anche per gli altri 11 imputati, tra cui l’imprenditore Ezio Bigotti. L’, indetto nel 2014 dalla centrale acquisti della pubblica amministrazione, aveva a oggetto servizi di “facility management” (da cui la sigla Fm) dal valore di oltre due miliardi e settecentomila euro ed era suddivisa in 18 lotti, alcuni dei quali nelle mire di. Secondo l’accusa, ileramanipolato attraverso un cartello formato da una cordata di società. Appena lo scorso ...

Il Riformista

... mio padre ha preso soldi solo dal Fatto' Processo, Alfredocondannato per aver favorito la sua società che però è stata assolta CasoGestioni prosciolta: disposta ...Alfredo3 DAGONEWS Alfredo, sempre più editore (di sinistra, si fa per dire) e sempre meno imprenditore delle pulizie (di ...anni e mezzo per corruzione relativa a dei bandi di gara, ... Maxigara Consip da quasi 3 miliardi: Alfredo Romeo assolto “perché il fatto non sussiste” La gara valeva oltre due miliardi e settecentomila euro: secondo l'accusa era stata manipolata attraverso un cartello ...I giudici del tribunale di Roma hanno assolto l’imprenditore ed editore de Il Riformista Alfredo Romeo nell’inchiesta Consip relativa ...