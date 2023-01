Concussione | giudizio immediato per Pippo Gianni | sindaco di Priolo

Gazzetta del Sud

Giudizio immediato per Pippo Gianni, 77 anni, sindaco di Priolo, nel Siracusano, dal 3 ottobre scorso agli arresti domiciliari con l'accusa di istigazione alla corruzione, tentata concussione. L'esponente politico, sospeso dalla sua carica di primo cittadino. Secondo la tesi dei magistrati, Pippo Gianni avrebbe esercitato pressioni a due aziende del Petrolchimico perché assumessero persone a lui vicine.