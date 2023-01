Concorsi pubblici 2023 anche per diplomati | bandi e requisiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 9 gennaio 2023). Il lavoro nel nostro Paese langue, e la crisi inaugurata già qualche anno fa dalla pandemia da Covid-19 non ne vuole sapere di retrocedere. Sono stati anni difficili, da cui finalmente un spiraglio si intravede. Infatti gli esperti parlano di un percorso di endemizzazione, che consiste, sinteticamente, in una convivenza ”pacifica” tra il nostro organismo e il virus. Il Covid, dunque, non sparirà completamente, ma in compenso il nostro corpo imparerà a conviverci senza troppe ripercussioni, come accade con l’influenza. I casi gravi non dovrebbero più presentarsi come qualche anno fa,perché il virus stesso è mutato, le varianti si sono specializzate nel contagio ma risultano essere meno invasive e pericolose rispetto alle precedenti. NuoviAgenzia delle Entrate ...