Con la compilation di Amici un concerto speciale | arriva Full Out

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 9 gennaio 2023)ladidi Maria De Filippi e per chi la ordina c’è anche un grande regalo: un livea cui si potrà prendere parte. La conduttrice annuncia domenica 8 gennaio l’uscita diOut, questo il titolo delladi22. All’interno, i brani dei cantanti del programma, raccolti in un unico progetto già disponibile in pre-order.Out è in preordine su Amazon e Music First e chi acquisterà il CD avrà la possibilità di accedere ad un live esclusivo con i ragazzi dii cui dettagli verranno comunicati in seguito.Out sarà disponibile in versione fisica e digitale al prezzo di 16,99 euro per copia. La data di uscita è quella del 27 gennaio ma è già possibile ...