Comunisti in bolletta | i leader di Rifondazione piangono miseria | “Non riusciamo a pagare l’Imu”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Un colpo durissimo alle finanze diComunista, un “enorme danno economico”, dice il segretario nazionale Maurizio Acerbo all’AdnKronos, chiedendo alle forze politiche in Parlamento, tutte, di intervenire a difesa della democrazia e di “uno dei pochi partiti, intesi in senso tradizionale, presenti in Italia, oltre che uno dei più antichi con i nostri 31 anni di storia”. Per il secondo anno esclusa dalla possibilità di beneficiare delle risorse del 2×1000 e delle detrazioni sulle sottoscrizioni a favore del partito, le casse di Prc scricchiolano sotto il peso “di un danno davvero grosso”. Il dramma deidisono in, anche per effetto dei flop elettorali. Soprattutto considerato che “le nostre entrate arrivano dalle tessere degli iscritti, dalle ...