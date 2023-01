Comune di Brandizzo | Concorso per 1 Istruttore Tecnico

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, il Candidato idoneo sarà assegnato all’area programmazione e gestione del territorio, si tratta di Personale inquadrato in categoria C. Per questa Posizione viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. La Regione Piemonte pubblica con continuità Bandi per vari Comuni, Posizione aperte.com li porta all’attenzione di chiunque voglia prenderne visione attraverso la sezione Concorsi. Bando diQuesta amministrazione ha indettopubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area «Programmazione e ...