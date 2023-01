Compleanno Lazio 2023 | la squadra compie 123 anni | il programma dei festeggiamenti

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Buon! Oggi, lunedì 9 gennaio, la fondazione nata nel 1900 per mano di Luigi Biagiarelli e di altri otto ragazzi, festeggia i 123di attività. Innumerevoli i successi che ne hanno costellato la storia e quest’oggi l’aria di festa è quanto mai sentita. Questa notte, i tifosi si sono radunati in Piazza della Liberta, luogo simbolo per la, e le celebrazioni sono solo all’inizio, Proseguiranno, infatti, per tutta la giornata. LaAtletica Leggera provvederà, inoltre, al posizionamento di un leggio e all’aggiornamento dei pannelli del Giardino Luigi Biagiarelli. Juve alla ricerca della solidità, Sarri “grande” La123, gli eventi in ...

Corriere dello Sport

Doveva essere una festa, si è trasformata in una brutta consapevolezza: laè in crisi di risultati. Lo era prima della sosta, continua a esserlo dopo. Appena 7 punti ...il loro 123°, ...E sono 13 i punti persi in rimonta, cioè sprecando situazioni di vantaggio:amarissimo, davvero, per la(4 - 3 - 3) Provedel 5.5 - Lazzari 6 (25' st Hysaj 5.5), Casale 5.5, ... Lazio, buon compleanno: ecco il programma dei festeggiamenti Il 9 gennaio è una giornata importante per il mondo Lazio. Nel giorno dell'anniversario della fondazione del club infatti compie 83 anni il personaggio che l'ha portata ...Uno dei protagonisti dello Scudetto del 2000 non poteva dimenticare la ricorrenza del 9 gennaio. Juan Sebastian Veron ha voluto augurare buon compleanno alla Lazio con una serie di storie ...