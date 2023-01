Come usare uno switch di rete e collegarlo

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Quando parliamo di grandi reti locali non è possibile affidarci ad un semplice modem o router per connettere tutti i dispositivi, visto che le porte LAN sono limitate. Per espandere il numero di porte (e di riflesso di dispositivi) che possiamo connettere ad un singolo modem dovremo utilizzare degli, dispositivi pensati proprio per moltiplicare i dispositivi connessi in maniera semplice e veloce. Nella guida che segue vi mostreremo cos'è unodialla nostradomestica o aziendale, in modo da poter offrire delle porte di connessione per tutti i dispositivi presenti nella stanza o nell'ufficio. Al termine della guida vi mostreremo anche i miglioriche possiamo acquistare per ogni esigenza, scegliendo quelli piccoli ed ...