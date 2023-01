Come un fiore sul quaderno | un romanzo di formazione da non perdere

ilGiornale.it

Peccato perché abbiamo dimostrato di potercela giocare anche con una squadraFucecchio ... Il tabellino: Artioli 4, Bernardini 15, Bini, Congedo 7, Del Monte 14,2, Salvadorini, Iardella 13, ...... la giornalista Jessica Spelda , il manager Denis Francia e l'avvocato Maria Teresa. Pd ... ex consigliera comunale eletta giovanissima (a 18 anni) nel 2016, riconfermatacampionessa di ... "Come un fiore sul quaderno": un romanzo di formazione da non ... Un articolo di approfondimento sulle possibili tempistiche del successore di Nintendo Switch, in collaborazione con Marco Perri.Questa mattina (sabato 7 gennaio) si è svolta all'Addaura la cerimonia commemorativa per ricordare il sacrificio di Riccardo Guastella, deceduto la notte del 2 gennaio 1994, durante il suo servizio co ...