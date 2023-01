Come stanno Sinner | Musetti e Sonego dopo gli infortuni? Tra acciacchi e preparazione | agli Australian Open ci saranno

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il 2023 tennistico si è aperto con la fantastica finale raggiunta dall’Italia alla United Cup, ma anche con qualche piccolo problema fisico che ha subito messo un po’ di preoccupazione. Gli azzurri arrivano, infatti, da un 2022 sicuramente sfortunato da questo punto di vista, con i tennisti italiani che sono stati costretti a fermarsi in molti momenti della stagione, con la conseguenza di non poter giocare anche tornei importantiSlam e Davis. Siamo comunque nelle primissime settimane dell’anno e qualche stop fisico è comunque ipotizzabilelainvernali e i carichi fisici fatti per arrivare al meglio a Melbourne. Non ci sono statigravi (invece quello di Carlos Alcaraz), ma solo degliche possono anche esserci lungo il percorso di ...

Il Foglio

... e di conseguenzadiventando un investimento redditizio per tutti. Dalla pandemia in poi, ... Investire in progetti digitali significa, se il progetto si sviluppastimato, avere un ritorno ...Con essiper essere spediti anche 500 missili Tow e 250.000 colpi di munizioni da 25 mm. Ma ... non è un semplice carro armato ma è noto"tank - killer" per via del missile anticarro che ... Accise e rialzi: come stanno le cose sul prezzo dei carburanti Nota della redazione: Forbes Advisor potrebbe guadagnare una commissione sulle vendite realizzate dai partner grazie ai link contenuti in questa pagina. Le opinioni e le valutazioni dei nostri redatto ...