Come sta Jeremy Renner | “Parte del busto è collassata | ha uno schiacciamento del petto e gravi ferite in tutto il corpo”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Le condizioni di salute dicontinuano ad essere stabili ma. L’interprete di Occhio di Falco del mondo Marvel, che il 1 gennaio era stato ricoverato d’urgenza dopo essere rimasto schiacciato sotto uno spazzaneve di 60 quintali, è ricomparso sui social in un paio di istantanee che lo ritraggono inebetito probabilmente dagli antidolorifici ma letteralmente immobilizzato. Nella prima foto è stata l’equipe medica dell’ospedale del Nevada dove è ricoverato a fargli gli auguri di compleanno (52 anni ndr) circondandolo attorno al suo letto. Nella foto l’attore candidato all’Oscar per The Hurt Locker ha una bruttissima cera oltre ad essere sotto ossigeno con una mascherina che gli copre naso e bocca. In un altro video un familiare fa lo shampoo arigorosamente sotto una cuffia di plastica. L’attore ...