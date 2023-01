COME RICONOSCERE UNA EMAIL FINTA

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Scopri grazie a questo articolo. Segue un elenco di suggerimenti a cui prestare sempre attenzione prima di ritenere autentico un messaggio ricevuto. Presta attenzione a: E-mail provenienti da aziende o persone importanti, uffici, ecc., scritte male e/o con errori di battiture. Pubblicità o richieste personali indesiderate. Conosci questa azienda o questa persona? Se il nome non ti suona familiare e non ricordi di avere mai avuto a che fare con questa compagnia, sii molto sospettoso. Richieste di denaro. Parti sempre dal fatto che una richiesta di denaro va trattata con estremo sospetto finché non ne provi la legittimità. Forse tua figlia è davvero in vacanza in Amazzonia e potrebbe aver finito i soldi, MA se ricevi all’improvviso un’e-mail da parte sua in cui dice che ha perso tutto e ha bisogno di migliaia di dollari per corrompere la polizia locale, sii molto cauto; ...