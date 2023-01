Come lotta Højlund! Boga e Zappacosta cambiano la partita

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Musso 6 – Il gol è improvviso. Poi fa il suo. Toloi 6 – Un po’ impreciso quando sale per aiutare il possesso. Parte malino, cresce con la. Djimsiti (88?) ng Palomino 6 –a La Spezia, fatica contro le punte che gli attaccano le spalle. E Sansone lo fa penare per un po’. Si riscatta con un paio di recuperi dei suoi. Autorevole nel secondo tempo. Demiral (77’) ng Scalvini 6 – Non ispira fiducia: rischia l’autogol dopo pochi minuti, compie alcuni falli frutto di incertezza, più di una volta perde Orsolini. Poi anche lui prende le misure allae cresce. Hateboer 5 – Sempre in ritardo sul lato debole in fase difensiva, non si smarca mai col tempo giusto per arrivare al cross.(46’) 7 – Apporto alla fase offensiva più che necessario, intraprendente e con idee fresche. Sta finalmente bene e si ...

