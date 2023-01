Come il Partito dei Lavoratori belga è passato dall’uno per cento al terzo posto nei sondaggi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Marxista-leninista, membro dell’organizzazione transnazionale radicale «Incontro internazionale dei Partiti comunisti e operai», euroscettico, anti-Nato e aperto nei confronti di Vladimir Putin. No, non è uno dei tanti partiti della sinistra radicale condannati alla marginalità politica, ma un movimento in salute e in crescita. Ildeidel Belgio (Pvda) è un’anomalia in un’Europa in cui i progressisti duri e puri sono quasi scomparsi. I, realizzati in vista delle elezioni del 2024, lo accreditano del diciannove perdei voti nella regione francofona della Vallonia, del nove pernelle Fiandre, del tredici pera Bruxelles e di circa venti seggi su 150 a livello nazionale, alo quartotra i partiti ...