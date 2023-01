Combinata nordica | Coppa del Mondo Klingenthal 2023 | cinque italiani convocati

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocatoatletiper la tappa di, in programma dal 13 al 15 gennaio e valevole per ladel2022/di. A difendere i colori azzurri saranno Samuel Costa, Aaron Kostner, Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi e Domenico Mariotti. Il venerdì gli atleti si misureranno nel provisional competition round, poi nei giorni seguenti andranno in scena due Gundersen HS140. Nel frattempo anche lasoffre oltremodo le alte temperature e la mancanza di neve. Cancellate le tappe di Eisenerz (Continental Cup) e Schonach (Alpen Cup) di questo fine settimana, ma anche il circuito maggiore didel ...

OA Sport

Nella Gundersen di Otepaa , quarta tappa della Coppa del Mondo maschile di2022/2023, Julian Schmid conquista la vittoria (la seconda in carriera) allo sprint finale. Nei 10 km a inseguimento del segmento di sci di fondo, il tedesco sale in cattedra e in ...Nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile di2022/2023, di scena nella Gundersen di Otepää , trionfa Gyda Westvold Hansen . La norvegese continua a dominare nella specialità, conquistando la quinta vittoria in altrettante gare ... Combinata nordica, Coppa del Mondo Klingenthal 2023: i convocati dell'Italia. Riposo per Pittin Si sposta dall’Estonia alla Germania la Coppa del Mondo di combinata nordica. Appuntamento nel week-end solo al maschile in quel di Klingenthal, località della Sassonia. In programma due Gundersen di ...Si è disputata la Youth Cup di combinata nordica ad Harrachov, in Repubblica Ceca, con diversi rappresentanti azzurri in gara nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 gennaio. Nella prima Gundersen mas ...