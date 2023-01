Combinata nordica | cancellata la tappa di Chaux-Neuve | da capire se sarà recuperata

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 gennaio 2023) La Coppa del Mondo disi sposterà nel week-end in Germania a Klingenthal, ma si guarda già avanti, alla prossima settimana per il massimo circuito internazionale. Come comunicato dalla FIS, la Federazione Internazionale, non ciladi, in Francia, prevista per il fine settimana dal 20 al 22 gennaio. La frazione transalpina è stata annullata ovviamente per le condizioni climatiche, con la neve che non permette di gareggiare. Danei prossimi giorni se questo appuntamentorecuperato in un’altra località. Foto: Lapresse