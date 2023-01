Colloquio Meloni-von der Leyen a palazzo Chigi | confermato impegno Italia sul Pnrr

Leggi su ilsole24ore

(Di lunedì 9 gennaio 2023) In una notaha sottolineato che l’incontro (durato circa un’ora e un quarto) «ha rappresentato un’ottima occasione per uno scambio di vedute in preparazione del Consiglio Europeo straordinario del 9-10 febbraio dedicato in particolare all’economia e alla migrazione»