Colf e badanti | da gennaio stipendi più alti | aumenti delle retribuzioni a carico delle famiglie superiori al 9%

(Di lunedì 9 gennaio 2023), aumento delloo in vista da. La corsa dell'inflazione fa crescere in automatico anche ledi chi si occupa dei lavori domestici. Assegno...

la Repubblica

Come funziona Il contratto colettivo che regola i rapporti die baby sitter con le famiglie presso le quali lavorano prevede infatti un adeguamento annuale dei minimi retributivi in ...ROMA - Sempre piùe lavoratori domestici italiani , inclusi i giovani. I dati di Domina , associazione di datori di lavoro domestico, mostrano una crescita consistente degli addetti italiani del settore, che ... Colf e badanti, sempre più italiani scelgono il lavoro domestico: in 10 anni passati dal 19 al 30% Colf e badanti, aumento dello stipendio in vista da gennaio. La corsa dell'inflazione fa crescere in automatico anche le retribuzioni di chi si occupa dei lavori domestici.Il rapporto annuale di Domina (associazione datoriale) mostra una forte crescita interna, che include anche i giovani. Il settore continua a presentare una ...