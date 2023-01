CM com – Podolski che fai? Impazzisce durante un’amichevole di beneficenza | urla | insulti e… ecco cosa ha combinato | Estero

(Di lunedì 9 gennaio 2023) 2023-01-09 14:07:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Fumantino lo è sempre stato Lukasma stavolta ha davvero esagerato. L’ex Inter ha perso la testauna partita amichevole in un torneo di, da lui stesso organizzato. La furibonda reazione nei confronti dell’arbitro è andata in scena alla Schauinsland Reisen Cup, torneo a sei squadre, cinque dalla Germania e una dalla Polonia con Poldi a vestire la maglia del Gornik Zabrze.la sfida al Rot-Weiss Essen, terza serie tedesca, l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore contro la sua squadra, un affronto che l’ex nazionale tedesco non ha tollerato. La reazione è stata veemente: prima sono scattati glial direttore di gara, con ...

Cacciato, ha preso una bottiglietta d'acqua e l'ha scagliata in mezzo al campo cercando di colpire l'arbitro prima di essere scortato negli spogliatoi. Podolski ad alta tensione: espulso durante il 'suo' torneo di ... Follia Podolski: insulta l'arbitro e viene espulso nel torneo di beneficenza. Le immagini dell'accaduto in Polonia (VIDEO) ... Lukas Podolski è stato protagonista di una clamorosa reazione durante una partita amichevole in un torneo di beneficenza, da lui stesso organizzato. L'ex campione del mondo ha insultato pesantemente l ...