Clizia Incorvaia torna nella Casa per un faccia a faccia con due VIP | “Ho visto tanta malizia”

(Di lunedì 9 gennaio 2023)per un confronto con Edoardo Tavassi e Nicole Murgia: ecco cos’è accadutoper un confronto con Edoardo Tavassi e Nicole Murgia. La nota influeuncer, nonchè sorella maggiore dell’attuale gieffina Micol nel corso della diretta è arrivata direttamente inper commentare con i due vip alcune immagini visionate da. Leggi anche –> Paola Turci fuori il videoclip ufficiale del nuovo singolo “Caramella” I dettagli Il confronto… “L’occasione fa l’uomo ladro? Come funziona? Ti devo chiamare cognatino o no? Io ancora ti sto osservando” dichiaradopo aver visionato le ...

Mediaset Infinity

torna nella casa GF Vip, frecciata di Sonia Bruganelli a Giulia Salemi: 'Meglio punti sul fisico'. La risposta infiamma i social La provocazione Dopo la pausa natatalizia Sonia ...torna nella casa Striscia, Luca Abete aggredito a Napoli. Smascherata influencer 'Sei una bastarda. Pu**ana!' L'aggressione Questa sera a Striscia la notizia va in onda l'aggressione ... Micol Incorvaia, chi è il papà Salvatore: nome, lavoro, anni Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 9 gennaio, Clizia Incorvaia è entrata nella casa e ha avuto un confronto con Nicole Murgia, Edoardo ...Dopo la pausa natalizia e le vacanze a New York per festeggiare l'arrivo del nipotino, Sonia Bruganelli è tornata nello studio del Grande fratello vip e ha subito affondato il ...