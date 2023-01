Classifica Santander League – Giornata 16

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 01/08/2023 In onda alle 22:57 TEC Al Barça basta un gol di Dembele per posizionarsi come unico leader e lasciare i colchoneros quinti, fuori dalle posizioni in ChampionsI catalani hanno 41 punti, tre in più del Real Madrid che ha perso al Villarreal; terzo è Real Sociedad (32) e quarto è Betis (28) Il L’FC Barcelona batte sul campo l’Atlético de Madrid (0-1) nello scontro che ha chiuso il capitolo domenicale della16 de LaLiga2022-2023. Questa importante vittoria lascia i blaugrana unici capi insieme a 41 puntitre in più rispetto al Real Madrid, secondo insieme a 38. era il francese dembélé che ha firmato il gol vittoria per il Barcellona, ??al 22? del primo tempo. Non ha ...