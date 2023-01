Ciriani “Riforma sul presidenzialismo entro l' anno”

(Di lunedì 9 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ci piacerebbe approvare lain prima lettura almeno in una delle due Camerela fine dell'. Questo sarebbe già un bel successo. Ma oltre al discorso sulla tempistica, ciò che più conta è guardare anche oltre il perimetro del cdestra”. Così, in un'intervista a la Verità, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Lucain merito alladel. “Questanon vuole rappresentare una rivincita del cdestra sul csinistra. Abbiamo l'ambizione di pensare a un progetto per il Paese, che metta fine all'instabilità cronica dei governi. Avere governi forti e stabili, che abbiano tempo e modo di realizzare i programmi, dovrebbe essere interesse di ...

