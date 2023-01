Circeo | la Villa del Morrone recuperata grazie ai fondi del Pnrr

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 9 gennaio 2023) San Felice– La riqualificazione delladel, con l’istituzione di un archivio storico e il potenziamento delle infrastrutture di accesso alla grotta del Neanderthal e al sito archeologico di età romana dei Quattro Venti, diventerà finalmente realtà. Il Comune di San Feliceha infatti ottenuto un importante finanziamento, pari a 1.995.359 euro, che è stato concesso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale utilizzando idel(piano nazionale ripresa e resilienza), Gli interventi in programma interesseranno un immobile confiscato e facente ora parte del patrimonio del Comune di San Felice. Si tratta di un edificio situato in una posizione strategica, in via del, a metà strada tra due luoghi culturali di ...