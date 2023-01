Cinciarini | il re degli assist che viene dal passato

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Today.it

Avrebbe voluto festeggiare il record con una vittoria, ed è stato un peccato perché nei grandi momenti storici dovrebbe essere tutta una festa, senza nessun muso lungo. Invece Andreanon si è goduto appieno il suo grande primato: ieri, nella gara della sua Reggio Emilia contro Sassari è entrato di diritto tra i grandi del basket italiano. Durante il primo quarto è ...... ultima e staccata dopo la netta sconfitta interna contro Sassari (74 - 109): festa amara per Andreache supera Gianmarco Pozzecco nella classifica all - timeassist a quota 1784. ... Serie A, Andrea Cinciarini miglior assistman della storia Il giocatore di Reggio Emilia stacca l'attuale ct Pozzecco, detentore del record, ed entra nell'olimpo della pallacanestro italiana ...Andrea Cinciarini, grazie all'assist del 10-14 per Hopkins distribuito a 2.15 minuti dalla fine del primo quarto di UNHOTELS Reggio Emilia-Banco di ...