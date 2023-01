Cina | scontri tra lavoratori e polizia in una fabbrica di tamponi Covid

la Repubblica

Le dimostrazioni sono avvenute il 7 gennaio: sui social network circolano immagini ditra i ... Le proteste per rivendicazioni politiche sono rare in, ma non quelle in tema di lavoro. Il ......99/settimana prezzo bloccato Attiva Ora Disdici quando vuoi Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche, "... Cina, scontri nella fabbrica di test per il Covid dopo l'annuncio di licenziamenti In centinaia manifestano davanti lo stabilimento della compagnia Zybio. Scontri con la polizia antisommossa. Il governo spera in un recupero economico grazie alle riaperture. Grandi gruppi bloccano pe ...La Cina ha riaperto i propri confini agli stranieri per la prima volta da quando ha imposto restrizioni anti-Covid a marzo 2020. I viaggiatori in arrivo non saranno più costretti ...