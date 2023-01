Ciao campione | il Modena ricorda Vialli

Leggi su seriea24

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Questa mattina, 6 gennaio 2023, è purtroppo terminata l’ultima corsa di Gianluca: a 58 anni è mancato all’affetto dei suoi cari e a tutto il mondo del calcio uno dei più grandi attaccanti della storia moderna. Una carriera in campo da(673 partite e 259 gol, di cui 16 con la maglia azzurra; ha vinto 15 trofei da calciatore e 2 da allenatore) e un esempio per tutti dal 25 novembre 2018, quando rivelò pubblicamente il suo ultimo avversario da affrontare, un tumore al pancreas. Una partita, quest’ultima, affrontata per 5 anni a testa alta, da esempio per tutti e vincendo nel frattempo, da dirigente Figc, il titolo did’Europa con la nazionale di Roberto Mancini, già suo ‘gemello del gol’ e soprattutto amico. Proprio a Londra, città che aveva scelto come residenza di famiglia e dove era ricoverato da metà dicembre, ...