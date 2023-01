Churchill non ha affermato che «il comunismo è la filosofia dei falliti»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il 9 gennaio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare una presunta citazione di Winstonpubblicata su Facebook il 31 dicembre 2022. Secondo quanto riportato nel post, l’ex primo ministro britannico avrebbeche «Ilè ladei, il credo degli ignoranti, il vangelo dell’invidia; la sua caratteristica intrinseca è la condivisione della povertà». Si tratta di una notizia imprecisa. Vediamo perché. Secondo il Theproject, progetto dell’Hillsdale college negli Stati Uniti che si occupa di studiare, aggiornare e diffondere sempre più dettagli sulla bibliografia di Winston, la citazione non è mai stata pronunciata così come riportata. Il ...

