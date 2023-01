Chiude Noma | il “miglior ristorante del mondo” Lo chef Redzepi | «Il lavoro gratis non è più eticamente praticabile»

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Il pluristellatodi Copenaghenrà nel 2024. A riportarlo è il New York Times e il profilo social dello stesso locale, pronto a quanto pare a serrare le porte delle sue celebri cucine. Alla base della decisione presa dalloRenéci sarebbero i costi del locale ormai non più sostenibili, così come i ritmi di. «L’idea dello stop è stata accarezzata negli ultimi due anni e si concretizzerà nel 2024, con la volontà di una totale riorganizzazione dei luoghi die dello staff», si legge sul sito ufficiale del. Ma il restyling presentato dal famosocome un passo verso una nuova sperimentazione di e-commerce, sembra fare in luce in realtà su una spinosa questione di sfruttamento sul ...

Poi però, per tutti quelli che si avvicinavano alle sacre cucine del, l'amara scoperta. Ogni anno fino ad ora centinaia di front - of - house e chef speranzosi sono arrivati in Danimarca per ...Uno dei migliori ristoranti del mondo non è più sostenibile, dice il suo celebre chef René Redzepi, che lo trasformerà in un ... Chiude il noma, da miglior ristorante del mondo a lab 3.0 - Terra & Gusto Atterraggio di emergenza nello Stato indiano di Gujarat per un volo Mosca-Goa dopo un allarme bomba: cosa è successo.René Redzepi, chef di uno dei ristoranti più famosi del mondo, spiega sui social:«Essere un ristorante non ci definirà più» ...