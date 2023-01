Chiara Ferragni è incinta? Ecco cosa ha detto nel video su Tik Tok

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 9 gennaio 2023)? E’ questa una delle domande che impazza in queste ore sul web ed è letteralmente partita la caccia agli indizi social per avere una conferma, o viceversa una smentita, della possibile notizia. Del resto i Ferragnez, assoluti protagonisti del mondo social, fanno sempre notizia: non ultimo il caso sollevato nel weekend dopo la messa in onda di una storia (quella tra Stefano e Valentina) a C’è posta per te che ha scatenato non poche polemiche. Ildisu Tik Tok Ma, tornando ‘a bomba’ come si usa dire in questi casi, perché sono state alimentate queste voci su una possibile nuova gravidanza della? I fan sono letteralmente impazziti: “Sì,”. E ancora: “Questa è la ...