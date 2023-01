Chiacchio | Per gli scontri tra gli ultras di Napoli e Roma credo saranno presi provvedimenti di natura penale

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Eduardo, avvocato, ha parlato a "ForzaSempre", su Radio Marte, di seguito le sue parole: "Ritengo che glitra tifosi dele dellanon produrranno alcun riverbero sul campionato. Perché i fatti si sono verificati lontanissimo dal campo di gioco, da quella che è la possibilità preventiva e cautelativa concessa ad una società. Un club non può essere ritenuto responsabile, anche in via oggettiva, di fatti che si verificano in contesti completamente lontani ed estranei al luogo dove svolge la propria attività. Poi la gara non era, quindi non si può riferire ad un evento sportivo. Il Daspo è un provvedimento diamministrativa che non c’entra con il fatto sportivo. Quindi può essere inflitto in ...