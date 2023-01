Il Foglio

... con i suoi tanti finali a sorpresa, asseconda una tendenza ormai galoppante che nel giro di 48 ore è stata fatale all'Inter, al Milan e alla Lazio:siè perduto.non capisce che ...Quando senti che la tempesta sta per arrivarele linee del tuo viso, sorridi Ti parrà ... Apporta dolore a Te e ati ama, fastidio e disprezzo negli altri risolvendosi anche in una perdita ... Chi si rilassa è perduto. Milan-Roma c'aiuta a capire cosa è il calcio di oggi La sfida di San Siro, finita 2-2 con due gol giallorossi negli ultimi minuti, asseconda una tendenza sempre più diffusa e che nel giro di 48 ore è stata fatale anche a Inter e Lazio. Le squadre che a ...Toccati gli 82 successi. Ora avrà campo libero per diventare la sciatrice più vincente e la numero uno in assoluto della storia ...