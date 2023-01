Chi era Carlo Alberto Dalla Chiesa raccontato ne Il nostro generale

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Chi erada Sergio Castellitto ne Il, la nuova serie tv in onda su Rai 1?, 1920, è stato unitaliano che ha combattuto la mafia. Figlio a sua volta di undei carabinieri, decise di entrare nell’esercito durante la seconda guerra mondiale partecipando alla Resistenza. Dopo la guerra, ha combattuto il banditismo in Campania e poi anche in Sicilia ed è entrato nei carabinieri. Nell’arco della sua carriera ha preso parte a tanti momenti importanti: ha indagato su Cosa Nostra, ha lottato contro le Brigate Rosse, su sua proposta fu creato il “Nucleo speciale Antiterrorismo” e ...

ilmessaggero.it

... 'C'un'aperta disponibilità da entrambe le parti a scambiare informazioni. E con una famiglia ... Rispondendo alo accusa di avere 'esternato' troppo e di avere violato la privacy del padre e del ...La nostra voglia di verità sarà sempre più forte del silenzio divuole ancora tenerla occultata,... anni fa, un giorno andò nella sua Parrocchia dovein visita Papa Giovanni Paolo II e ... Vaticano, muore il prete del mistero: trenta casse di opere d'arte nascoste nella cupola di San Pietro. Chi er Da mesi è in corso una guerra tra il governatore della regione Veneto Luca Zaia e i suoi solerti alleati, da una parte, e Andrea Crisanti, ex professore di Microbiologia dell’Università di Padova e at ...Nel lecchese una donna di 74 anni perde la vita per salvare il nipotino di 8 anni: investita da un camion sulle strisce pedonali, è morta sul colpo ...