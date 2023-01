Chi è la Bonas di Avanti un altro? Sophie Codegoni prende il posto di Sara Croce

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 9 gennaio 2023) Chi è la nuovadiun2023? Da stasera 9 gennaio torna Paolo Bonolis nel preserale di Canale 5 e tra le novità dell’edizione ci sarà anche unanuova di zecca. Are ildidebutterà in questo ruolo. Volto noto del piccolo schermo tra gli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.